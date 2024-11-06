إلهام شاهين تعلن تكريم محمود حميدة في المهرجان"المصري الأمريكي للسينما والفنون"

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة إلهام شاهين توليها رئاسة الدورة الرابعة للمهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بنيويورك .

وكتبت "إلهام"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "تحت شعار نيويورك تتكلم عربى، أنا أتشرف برئاسة هذه الدورة التى أتمنى أن تكون أهم وأقوى الدورات، لأنها مهداه للنجم المصري الكبير صديقي الغالي محمود حميده، الذى سيتم تكريمه في حفل الإفتتاح بإذن الله".

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وأضافت: "ألف مبروووك تكريم مستحق وبحضور ضيوف الشرف النجمة الجميلة الصديقة العزيزة ليلى علوي، والنجمة المبهجة دائما صديقتى لبلبه، والفنان الكوميدي الرائع هشام ماجد الذي يشارك بفيلمه فى المسابقة الرسمية للمهرجان، والفنان أمير شاهين، بحضور أيضا المخرج الكبير هانى لاشين الذى يشرفنا بالمشاركة فى لجنة التحكيم".

وأكملت: "شكرا لوجودهم جميعا لتكون هذه الدورة مميزة ورائعة، وليسعد الجمهور من الجاليات المصرية والعربية بلقائهم، أتمنى أن يستمتع الجمهور بمشاهدة الأفلام المشاركة بالمهرجان، وأتمنى التوفيق لكل صناع الأفلام الذين يسعدونا بفنهم، تحيا مصر أم الدنيا ورائدة الفن والثقافة والتنوير، وتحيا أمتنا العربية وأهلا بالجاليات المصرية والعربية بأمريكا، نتشرف بلقائكم كل عام بالمهرجان المصري الأمريكى للسينما و الفنون".

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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