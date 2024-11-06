"ناس جهلة بيخشوا يشتموا".. جوري بكر تكشف أسباب إغلاقها التعليقات على منشوراتها

كتب - معتز عباس:

كشفت جوري بكر عن أسباب إغلاقها التعليقات على المنشورات التي تضعها على حساباتها المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت جوري بكر، في لقائها ببرنامج "عيش صباحك"، على راديو "نجوم اف ام": "تعليقات بعض رواد السوشيال ميديا فيها قلة أدب ومش محترمة، بلاقي الناس بتدخل في حاجات ممكن اتقابلها، في ردود بتوصل لسب وقذف او شتائم للأهل أو ألفاظ جارحة".

وأضافت: "الحاجات دي بتضايقني بس في نفس الوقت مش هقدر أسيطر على الكم الرهيب من التعليقات، لأن في ناس أكيد جهلة بيخشوا قصدا يشتموا، في الأول أنا كنت بضايق بس قولت لو كل مرة هضايق أنا هشحن نفسي طاقة سلبية، دلوقتي خلاص بقيت أتجاهل وبقالي سنة كاملة قافلة الكومنتات بس يستقبل كومنتات من أصحابي اللي عامله ليهم فولو".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎NogoumFM‎‏ (@‏‎nogoumfm‎‏)‎‏

وكانت الفنانة جوري بكر، أعلنت طلاقها رسميًا للمرة الثانية وذلك خلال استضافتها في بودكاست "قهوة باللبن".

يذكر أن آخر أعمال جوري بكر، مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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