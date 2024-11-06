غلق حساب أسماء جلال على موقع "إنستجرام"

كتبت- سهيلة أسامة

فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بغلق حساب الفنانة أسماء جلال الرسمي على موقع "إنستجرام".

يأتي هذا بعد تصدر اسم "أسماء" تريند محرك البحث جوجل، بعد أن تم تداول صورة قديمة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعتها بـ الفنانة أمينة خليل، تعود إلى عام 2015، وظهرت خلاله مرتدي الحجاب.

وشاركت الفنانة أسماء جلال في فيلم "الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار درامي حول صديقتين من حي فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها قبل يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر.

فيلم "الفستان الأبيض" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، ميمي جمال، تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن المقرر عرضه بالسينمات يوم 20 نوفمبر الجاري.

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