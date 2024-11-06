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بالصور.. عبير صبري تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

04:00 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عبير صبري تخطف الأنظار
  • عرض 7 صورة
    عبير صبري بفستان أنيق
  • عرض 7 صورة
    عبير صبري جريئة
  • عرض 7 صورة
    عبير صبري في أحدث ظهور
  • عرض 7 صورة
    صور جديدة لعبير صبري
  • عرض 7 صورة
    عبير صبر يتتألق في أحدث جلسة تصوير
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كتبت- نوران أسامة:

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار إليها، من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت عبير، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأزرق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "الحب كله، أحلى وأجمل واحدة ربنا يحفظك، نجمتي المفضلة، ماشاء الله على جمالك، كتير بحبك".

يذكر أن آخر أعمال عبير صبري، كان مسلسل "حدوتة منسية" وشاركها البطولة سوسن بدر، أحمد فهيم، أحمد حجازي، محمد علي رزق، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، عبير منير، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي الدين.

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عبير صبري نجوم الفن
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