بعد خضوعها لعملية جراحية.. ديانا حداد توجه رسالة مؤثرة لجمهورها

كتب - هاني صابر :

خضعت الفنانة ديانا حداد لعملية جراحية، ما اضطرها للحصول على فترة من النقاهة حتى تسترد عافيتها

وبعد انتشار الخبر انهالت الاتصالات والرسائل للاطمئنان على صحتها، مما اضطرها لتوجيه رسالة مؤثرة لمحبيها وأصدقائها وجمهورها، أوضحت من خلالها أنها بخير وفي مراحل التعافي الأخيرة واعتذرت عن عدم قدرتها على الرد على كل الاتصالات والرسائل

وأكدت ديانا، بأنها تستعد للعودة لممارسة نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، وأوضحت بأنها بدأت بالفعل اختيار أغاني حفلتها القادمة وكذلك مشاركتها في احتفالات اليوم الوطني الإماراتي بداية شهر ديسمبر القادم

وقالت في هذا السياق: "احتفلت دولتنا الغالية قبل يومين بيوم العلم ونستعد الآن لاحتفالات اليوم الوطني لدولتنا الحبيبة، وأنا سأشارك بأكثر من مناسبة خلال هذه الاحتفالات"

وعن حالتها الصحية وتفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها قالت: "هي عملية بسيطة جداً ودقيقة في آن واحد، كانت عملية في الجهاز التنفسي وأحمد الله الذي من عليّ بتمام الشفاء والعافية، واليوم أنهيت فترة النقاهة الطبية وأمامي يوم أو يومين استراحة أعود بعدها لعملي ونشاطي"

يذكر أن آخر أعمال ديانا حداد أغنية "هوى الطائف" من كلمات طلال رواشدة وألحان حاتم منصور