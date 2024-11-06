إلهام شاهين رئيسة المهرجان "المصري الأمريكي للسينما والفنون" في دورته الرابعة

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت الفنانة إلهام شاهين توليها رئاسة المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بدورته الرابعة، والتي تقام في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر الجاري بنيويورك .

وكتبت "إلهام"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام": "أتشرف جدًا بالرئاسة الشرفية للدورة الرابعة فى المهرجان المصرى الأمريكى للسينما والفنون بنيويورك، شكرًا أستاذ صفوت يوسف مؤسس ورئيس المهرجان، وكريستينا مرزوق مديرة المهرجان على مجهوداتهم الكبيرة لإنجاح المهرجان، وتطوره كل سنة الأقوى و الأجمل، يارب دورة ناجحة وموفقة" .

جدير بالذكر أن إلهام شاهين كانت تستعد لبطولة فيلم جديد بعنوان "الحب كله" قبل أن يحترق الديكور الذي كان من المقرر أن يتم تصوير المشاهد الأولى فيه، ويتعطل انطلاق التصوير.

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