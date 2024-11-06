أول تعليق من أحمد حلمي بعد مشاركته في حفل افتتاح "استوديوهات الحصن" بالرياض

كتبت- نوران أسامة:

أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح استوديوهات "الحصن بيج تايم" بمدينة الرياض.

ونشر "حلمي"، صورة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام" وكتب: "شكرًا على هذة الدعوة الكريمة وعلى كرم الضيافة".

وتابع: "من حفل افتتاح استوديوهات الحصن بالرياض، ماشاء الله حاجة على أعلى مستوى تكنولوجي وتقني، وهتساهم بشكل كبير في زيادة الأعمال الفنية بكل أنواعها، مبروك".

وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي مسرحية "تييت" التي عرضت في فبراير 2024 بالمملكة العربية السعودية، وتدور أحداثها حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجرى حياة الأستاذ ووجهات نظره.

وشارك في بطولتها أحمد حلمي وهنا الزاهد وحمدي الميرغني ومحمد رضوان من إخراج هشام عطوة.





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