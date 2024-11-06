جوري بكر أنيقة في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها، على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها ولاقت تفاعل جمهورها.

ونشرت جوري، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها توب باللون الأسود و بنطلون جينز أزرق.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "في حلاوة في الدنيا كده، فديت القمر، قمري، جوري القمر، تحفة بجد ربنا يحميكي، ماشاء الله عسولة".

وكانت الفنانة جوري بكر، أعلنت طلاقها رسميًا للمرة الثانية وذلك خلال استضافتها في بودكاست "قهوة باللبن".

يذكر أن آخر أعمال جوري بكر، مسلسل "برغم القانون" بطولة إيمان العاصي، وليد فواز، هاني عادل، محمد القس، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، تأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبدالسلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.

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