بسمة وهبة تهنئ ترامب بفوزه بالانتخابات الأمريكية: "أملنا تنفذ وعدك بوقف الحروب"

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الإعلامية بسمة وهبة رسالة للرئيس دونالد ترامب بعدما أعلن فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ونشرت "وهبة صورة للرئيس الأمريكي، وكتبت عليها: "مبروك، وكلنا أملنا تنفذ وعدك بوقف الحروب، لوقف نزيف الدم والخراب والدمار في العالم".

يذكر أن دونالد ترامب، أعلن فوزه بالإنتخابات، ووصوله للمرة الثانية إلى مقعد الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، إذ سبق وفاز به في الفترة بين عامي 2016 وحتى 2020.

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