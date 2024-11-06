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بسبب ظهور مع والدها.. نرمين الفقي تتصدر تريند جوجل

11:17 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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    نرمين الفقي مع والده
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    والد نرمين الفقي يقبل رأسها
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    نرمين الفقي في أحدث ظهور مع والدها
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    نرمين الفقي و والدهاا
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كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة نرمين الفقي، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك عقب نشرها صورًا نادرة تجمعها بوالدها.

ونشرت نرمين الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مع حبيبي والدي ربنا يخليك ليا ويديك الصحة".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ماشاء الله، ربنا يخلهولك حبيبتي، يخليلك ياه ويطول بعمره، الله يسعدكم، شبهك أوي".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.


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نرمين الفقي إنستجرام مسلسل محارب
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