أول تعليق من أحمد سعد بعد إجرائه عملية جراحية في الفك (صور)

كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب أحمد سعد شفائه وتجاوزه الأزمة الصحية التي لحقت به مؤخرًا، بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في عظام الفك العلوي.

ونشر الفنان أحمد سعد، صورًا أثناء تواجده في القاهرة لإحياء حفلا غنائيا، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "بجد حمد لله على سلامتي.. من حفلتي الخاصة أمس في القاهرة".

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على جانب آخر، الفنان أحمد سعد شارك شقيقه الفنان عمرو سعد في تقديم برنامج "بيت السعد" وينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم الوطن العربي في لقاءات ممتعة تتضمن عدد من الفقرات الغنائية إلى جانب التمثيل وحوارات عفوية.

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