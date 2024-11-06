إعلان

قُبلة منة شلبي وسيلفي هنيدي.. ليلى علوي توثق مشاركتها في افتتاح استديوهات "الحصن" بالرياض

12:00 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ليلى علوي وهنيدي وعز وكريم عبد العزيز
  • عرض 3 صورة
    قبلة منة شلبي مع ليلى علوي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بالمشاركة في حفل افتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم، بمدينة الرياض.

ونشرت ليلى علوي، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وثقت فيه ظهورها مع الفنانة منة شلبي، والتقاطها سيلفي مع الفنان محمد هنيدي والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد عز.

وكتبت: "تشرفت بوجودي في حدث مهم جداً إفتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم بالرياض، وسط أصدقائي ومجموعة كبيرة من كبار النجوم والذي يعتبر هو المشروع الأهم والأكبر للصناعة الثقافية والأعلامية بالشرق الأوسط".

وأضافت: "انجاز رائع ومشرف للهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ على إتمام هذه الاستوديوهات في فترة زمنية لا تتعدى الـ١٢٠ يوم، والتي سوف تخدم في المقام الأول صناعة السينما والتلفزيون وأحلام الشباب المهتم بهذه الصناعة".

شهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

استوديوهات الحصن بيج تايم الفنانة ليلى علوي انستجرام ليلى علوى سيلفي هنيدي قبلة منة شلبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو يوسف مع تركي آل الشيخ وأحمد حلمي من كواليس افتتاح استديوهات "الحصن" بالرياض

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)