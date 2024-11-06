قُبلة منة شلبي وسيلفي هنيدي.. ليلى علوي توثق مشاركتها في افتتاح استديوهات "الحصن" بالرياض

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كتب - معتز عباس:

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بالمشاركة في حفل افتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم، بمدينة الرياض.

ونشرت ليلى علوي، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وثقت فيه ظهورها مع الفنانة منة شلبي، والتقاطها سيلفي مع الفنان محمد هنيدي والفنان كريم عبدالعزيز، والفنان أحمد عز.

وكتبت: "تشرفت بوجودي في حدث مهم جداً إفتتاح استوديوهات الحصن بيج تايم بالرياض، وسط أصدقائي ومجموعة كبيرة من كبار النجوم والذي يعتبر هو المشروع الأهم والأكبر للصناعة الثقافية والأعلامية بالشرق الأوسط".

وأضافت: "انجاز رائع ومشرف للهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل شيخ على إتمام هذه الاستوديوهات في فترة زمنية لا تتعدى الـ١٢٠ يوم، والتي سوف تخدم في المقام الأول صناعة السينما والتلفزيون وأحلام الشباب المهتم بهذه الصناعة".

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شهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.