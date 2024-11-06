حدث بالفن| الحالة الصحية لـ عادل إمام وعقد قران فنانة وأول ظهور لـ أحمد سعد

إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مديحة حمدي وقصة خطوبتها من عادل إمام، نرمين الفقي تكشف عن صور تجمعها بوالدها، أحدث ظهور لـ أحمد سعد بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وعقد قران الفنانة راندا عبدالسلام، وغيرها من الأخبار.