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حدث بالفن| الحالة الصحية لـ عادل إمام وعقد قران فنانة وأول ظهور لـ أحمد سعد

12:05 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024
حدث بالفن| الحالة الصحية لـ عادل إمام وعقد قران فنانة وأول ظهور لـ أحمد سعد

النشرة-الفنية

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إعداد - معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ مديحة حمدي وقصة خطوبتها من عادل إمام، نرمين الفقي تكشف عن صور تجمعها بوالدها، أحدث ظهور لـ أحمد سعد بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة، الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، وعقد قران الفنانة راندا عبدالسلام، وغيرها من الأخبار.

المستشار تركي آل الشيخ استديوهات الحصن بيج تايم السعودية نرمين الفقي أحمد سعد أحمد فهمي وأميرة فراج أميرة فراج أحمد فهمي برنامج صاحبة السعادة ريم مصطفى أحمد عز فيلم شمس الزناتي محمد عادل إمام مديحة حمدي عادل إمام راندا عبد السلام

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