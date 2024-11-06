إعلان

داوود حسين يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب حضوره افتتاح استديوهات "الحصن"

10:00 ص الأربعاء 06 نوفمبر 2024

داوود حسين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان داوود حسين، رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عقب افتتاح استوديوهات "الحصن" بالرياض.

ونشر داوود حسين، صورة مع تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "شكراً من القلب للمملكة العربية السعودية على الأيام الجميلة، من خلال عروضنا المسرحية في موسم الرياض، وكذلك في افتتاح استوديوهات الحصن، البيج تايم".

وأضاف: "شكراً سعادة المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة و كلماته التشجيعية الراقية، وأتمنى من العلي القدير يحفظكم ويسدد على طريق النجاح خطاكم، اللقطة شرف كبير يجمعني انا و ابني علي مع سعادة المستشار تركي ال الشيخ (أبو ناصر)".

شهد حفل افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..
ماذا قال محمد عادل إمام عن الحالة الصحية للزعيم من افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم"؟

السعودية تركي ال الشيخ داوود حسين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حدث بالفن| الحالة الصحية لـ عادل إمام وعقد قران فنانة وأول ظهور لـ أحمد سعد

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)