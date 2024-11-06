داوود حسين يوجه رسالة لـ تركي آل الشيخ عقب حضوره افتتاح استديوهات "الحصن"

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان داوود حسين، رسالة شكر للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عقب افتتاح استوديوهات "الحصن" بالرياض.

ونشر داوود حسين، صورة مع تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "شكراً من القلب للمملكة العربية السعودية على الأيام الجميلة، من خلال عروضنا المسرحية في موسم الرياض، وكذلك في افتتاح استوديوهات الحصن، البيج تايم".

وأضاف: "شكراً سعادة المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة و كلماته التشجيعية الراقية، وأتمنى من العلي القدير يحفظكم ويسدد على طريق النجاح خطاكم، اللقطة شرف كبير يجمعني انا و ابني علي مع سعادة المستشار تركي ال الشيخ (أبو ناصر)".

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شهد حفل افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

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