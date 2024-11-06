نسرين طافش جريئة وجوري بكر أمام الأهرامات.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت أمام منطقة الأهرامات بالجيزة، مرتدية ملابس كاجوال.

هاجر أحمد

خطفت الفنانة هاجر أحمد، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت صورا عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بملامح هادئة.

هيدي كرم

ظهرت الفنانة هيدي كرم، بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير باللون الفوشيا، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ميرنا نورالدين

ظهرت الفنانة ميرنا نورالدين، بمكياج أنيق، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا من متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جريئة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة رياضية، مرتدية توب قصير مكشوف البطن وليجن أسود.

لاميتا فرنجيه

ظهرت الفنانة لاميتا فرنجيه، بإطلالة جريئة، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا من متابعيها.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين بصحبة كلًا من يسرا ونيللي كريم، وذلك أثناء تواجدها في حفل افتتاح استديوهات "الحصن" بالرياض، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة لها مع والدتها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان طويل باللون الأسود.

هدى المفتي

خطفت الفنانة هدى المفتي، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، مرتدية فستان باللون الأبيض وجاكيت أنيق باللون الأحمر، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".