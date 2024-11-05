هيدي كرم تثير تفاعلا بـ"تاتو" في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق (صور)

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الفنانة هيدي كرم، تفاعلا عبر السوشيال ميديا بـ"تاتو" ظهرت به في أحدث إطلالة لها.

ونشرت هيدي، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمراية جميلة" ، "ربنا يديم عليكي الضحكة الحلوة دايما" ، "التاتو يجنن" ، "الجمال والأناقة" ، "إيه الوشم ده" ، "التاتوه حلو" ، "التاتوه عالمي" ، "التاتو كما يجب أن يكون" ، "شوفي إزاي جميلة وانتي كدة رايقة".

يذكر أن، هيدي كرم تشارك في بطولة مسلسل "وتر حساس" الذي يعرض خلال الأيام الجارية على شاشة قناة on، وتجسد من خلاله دور صديقة صبا مبارك التي تعمل في مركز التجميل التي تمتلكه "صبا".

مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

كما تشارك هيدي كرم بفيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوي، لبلبة، سوسن بدر، محمود البزاوي، خالد سرحان، والعمل من إخراج آيتن أمين.

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