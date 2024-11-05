راندا عبد السلام تحتفل بعقد قرانها على شاب من خارج الوسط الفني (صور)

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة راندا عبد السلام، عن احتفالها بعقد قرانها من شاب خارج الوسط الفني وذلك عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

ونشرت راندا، صور من عقد القران، ويبدو أنه أقيم في جو عائلي اقتصر على حضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وشاركت الفنانة راندا عبد السلام في بدايتها بمسلسل "طاقة حب" عام 2020، ومسلسل "القمر آخر الزمان" بنفس العام، مرورًا بمسلسل "فارس بلا جواز" عام 2021، ومسلسل "زي القمر ج2".

يذكر أن، آخر أعمال راندا عبد السلام مسلسل "ما تيجي نشوف" عام 2023 بطولة هنا شيحة، نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل مقتبس من كتاب "55 مشكلة حب" وقام بكتابة السيناريو عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري.

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