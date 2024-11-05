محمد إمام عن استديوهات "الحصن" في الرياض: "أعمال ضخمة بمواصفات عالمية ستسعد كل الجمهور"

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد عادل إمام، بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، أكبر صرح فني في الشرق الأوسط، الذي أقيم مساء أمس الاثنين برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر محمد إمام، صورا تجمعه بعدد من الفنانين والمنتجين عبر حسابه الرسمي على "X"، من كواليس حفل الافتتاح وهم الفنان أحمد عز، الفنان كريم عبد العزيز، الفنانة نيللي كريم، الفنانة هنا الزاهد، المنتج أحمد بدوي، والمنتج أحمد السبكي، وعلق: "من افتتاح استديوهات الحصن في الرياض، التعاون بين الفن المصري والإمكانيات السعودية هينتج عنه أعمال ضخمة بمواصفات عالمية ستسعد كل الجمهور العربي إن شاء الله".

يشارك الفنان محمد عادل إمام ببطولة فيلم "شمس الزناتي" الذي يعد بمثابة إعادة إنتاج لنفس الفيلم الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام عام 1991، ويتعاون معه هذه المرة مجموعة من النجوم الشباب هم أسماء جلال، خالد أنور، مصطفى غريب، أحمد عبدالله محمود، عمرو عبد الجليل، تأليف محمد الدباح، إخراج عمرو سلامة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان محمد عادل إمام كان بفيلم "اللعب مع العيال" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

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