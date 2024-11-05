تركي آل الشيخ يكشف موعد بدء تصوير أول مشاريع استديوهات "الحصن بيج تايم"

كتب- مروان الطيب:

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن كون المملكة مقبلة على نهضة كبيرة في المحتوى وعالم السينما بمنطقة الشرق الأوسط وذلك على هامش افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" الذي أقيم مساء الاثنين في مدينة الرياض.

وحل تركي ضيفًا على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر"، وقال: "من هنا من اسم الحصن بيج تايم، ستكون قلعة لإنتاج المحتوى العربي والعالمي والسعودي بالأخص، خلاص مبقاش فيه عذر، احنا أكتر ناس مستهلكين للمحتوى في المنطقة تقريبًا 65% ببنتج هنا، ببنتج في استديوهات نرجس التابعة لـ إم بي سي، بينتج في العلا وفي استديوهات الدرعية".

واستكمل: "كلها بتسير في السعودية بحوافز، إن شاء الله هتكون نقلة تحت الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين سمو قائدنا الملهم اللي دعمه خلانا نسوي هذه الأشياء ونجمد قلبنا ونخلص في هذه الفترة.. يعني المشروع ده خلص في 4 شهور".

وأضاف: "رسالتنا تعالوا شوفوا، جودة الغرف، جودة الأماكن الاستديوهات ما تحصلها في أي مكان في العالم في منطقة واحدة، وبدأت دعاية الاستديوهات الأسبوع ده وفي 9 أفلام مصرية و8 أفلام سعودية ومسلسلين خلال الـ 6 شهور القادمة، وأول واحد بيصور فيهم نهاية نوفمبر".

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