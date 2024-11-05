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ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور.. والجمهور: "أحلى من جورجينا 100 مرة"

09:48 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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    ياسمين صبري في أحدث ظهور
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    ياسمين صبري في أحدث ظهور
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها أحدث ظهور لها مؤخرًا، على السوشيال ميديا.

ونشرت ياسمين صبري مقطع فيديو لها، أثناء جولتها داخل إحدى المطارات، وظهرت مرتدية بنطال أسود وقميص كت باللون الأحمر.

ونال الفيديو استحسان رواد "انستجرام"، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جمال وأناقة مفيش كده"، "أنتي مش طبيعية"، "قمر يا جميلة"، "أنتي جميلة جدا"، "أحلى من جورجينا 100 مرة"، "عندها قبول رباني".

وتشارك ياسمين صبري في فيلم "الأرض السوداء" من إخراج بيتر ميمي، من بطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي، وآخرون.

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ياسمين صبري انستجرام ياسمين صبري جورجينا فيلم الأرض السوداء السوشيال ميديا
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