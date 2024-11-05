"قلب موسيقانا"..أحمد الفيشاوي ينعى أسطورة الموسيقى الأمريكي كوينسي جونز

كتب- مروان الطيب:

نعى الفنان أحمد الفيشاوي، أسطورة الموسيقى الأمريكي كوينسي جونز الذي رحل عن عالمنا عن عمر 91 عامًا بعد صراع مع المرض.

ونشر الفيشاوي، صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق: "قلب موسيقانا رحل عنا أمس".

وكان أحمد الفيشاوي، كشف عن بدء عرض فيلمه "السيستم" على المنصات التلفزيونية خلال الفترة المقبلة، وعرض الفيلم مطلع العام الجاري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة الشاب وحيد الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه مصطفى ليساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة، وشاركه البطولة كل من طارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري.

يذكر أن، آخر ما عرض للفنان أحمد الفيشاوي هو فيلم "بنقدر ظروفك" بشهر مايو الماضي، وتدور الأحداث في إطار رومانسي حول قضية غلاء الأسعار والاحتكار وجشع التجار وما نتج عنه من صعوبات الحياة المعيشية، وشارك الفيشاوي البطولة كلا من مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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