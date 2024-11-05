هنا شيحة تحتفل بمعرض والدها الجديد: "الفن روحك وحياتك.. دائمًا متجدد"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة هنا شيحة، بافتتاح معرض والدها الجديد الفنان أحمد شيحة وذلك في جو عائلي وسط عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

ونشرت هنا، صورا من المعرض عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي تلتقط صورًا مع والدها، إلى جانب التقاط والدها صورًا مع حفيده، واحتفال العائلة بالمعرض الجديد.

وعلقت هنا: "حبيبي يا بابي، ربنا يديم عليك الصحة وتفضل مبدع، دايمًا معاك في كل معرض وكل اللي بيحبوك حواليك، الفن روحك وحياتك، دائمًا مبدع ومتجدد، بحبك يا شيحا".

وكانت آخر مشاركات الفنانة هنا شيحة بمسلسل "ما تيجي نشوف" عام 2023 وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم نهى عابدين، نبيل عيسى، ملك قورة، طارق صبري، إسلام جمال، والمسلسل مقتبس من كتاب "55 مشكلة حب" وقام بكتابة السيناريو عمرو محمود ياسين، إخراج محمد حمدي الخبيري، كما عرض لها مسرحية "ميمو" بطولة النجم أحمد حلمي بنفس العام.

يذكر أن هنا شيحة تشارك ببطولة مسلسل "منتهي الصلاحية" ويشاركها البطولة الفنان محمد فراج ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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