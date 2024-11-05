"بهذه الطريقة".. صلاح عبدالله يعلق مازحًا على الانتخابات الرئاسية الأمريكية

كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير صلاح عبدالله بطريقته الكوميدية على سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء بين رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب، ونائب رئيس الولايات المتحدة الحالي، كامالا هاريس وسط ترقب الملايين حول العالم.

ونشر صلاح عبدالله، تعليقه على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عبر حسابه الرسمي على "X"، وعلق: "هي الساعة كام في أمريكا دلوقتي؟، بس بجد عايز أعرف اللجان هتقفل إمتى؟".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس وعرض على قناة "dmc".

يذكر أن، صلاح عبدالله يشارك بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة منها فيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة رانيا يوسف، ومسلسل "بيضة دهب" بطولة إسلام إبراهيم وهنادي مهنا.

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