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محمود البزاوي مازحا: "أنا جاهز أعوض نيمار في الهلال"

07:47 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الفنان محمود البزاوي

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كتب - معتز عباس:

علق الفنان محمود البزاوي على إصابة البرازيلي نيمار لاعب فريق الهلال السعودي.

ونشر البزاوي، صورة من كواليس أحد أعماله الفنية، وهو يحمل الكرة، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق مازحا: "أنا جاهز أعوض نيمار في الهلال".

وكانت آخر مشاركات الفنان محمود البزاوي بمسلسل "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس الذي بدأ عرضه مؤخرًا على قناة "dmc" ويحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن محمود البزاوي يشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

البزاوي على انستجرام

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