ماذا قال عمر الشناوي عن تعليقات الجمهور حول علاقته بجده كمال الشناوي؟

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان عمر الشناوي، عن علاقته بجده الفنان الراحل كمال الشناوي، وربط البعض من الجمهور بصعوده سريعًا في عالم الفن بسبب اسم جده كونه أحد أبرز نجوم السينما المصرية.

وتطرق عمر الشناوي مع موقع Identity Magazine" عن تعليقات الجمهور في بعض الأحيان حول أن نجاحه في التمثيل كان سببه الرئيسي جده الراحل كمال الشناوي وعلق: "الناس فاكرة إن كل حاجة جت بسهولة، بيتخيلوا إن عشان جدي كان ممثل مشهور فأنا عشت في الأجواء دي بس الكلام ده كله مش حقيقي".

ونجح الفنان عمر الشناوي بلفت الأنظار لموهبته ضمن نجوم جيله، وشارك مؤخرًا بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والتلفزيونية وتعاون خلالها مع أبرز وألمع النجوم كان بدايتها بمسلسل "كلبش" عام 2017 بطولة الفنان أمير كرارة، ومسلسل "الأب الروحي" بنفس العام، مرورًا بمسلسل "ليه لأ" عام 2020، مسلسل "الاختيار 2: رجال الظل" عام 2021، مسلسل "بابلو" عام 2022.

وكانت آخر مشاركات عمر الشناوي بمسلسل "الحشاشين" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومؤخرًا بمسلسل "الوصفة السحرية" وسط مجموعة من النجوم الشباب.

يذكر أن، عمر الشناوي ينتظر عرض فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

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