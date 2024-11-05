في ذكرى وفاته.. حكاية حسن عابدين والشيخ الشعراوي ونجاته من الإعدام

كتبت - نوران أسامة:

تحل اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الذكرى الـ 35 لوفاة الفنان القدير الراحل حسن عابدين الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1989.

ويهذه المناسبة نستعرض لكم ما قاله خالد حسن عابدين لـ"مصراوي" عن والده بشأن قصته مع الشيخ الشعراوي ونجاته من الإعدام:

وقال خالد حسن عابدين، إن والده التقى بالشيخ الشعراوي حتى يستشيره بشأن اعتزال التمثيل، متابعا: "الشيخ الشعراوي لما شاف والدي احتضنه وقاله بشوفلك حاجات كتير يا حسن.. فأخبره والده عن سبب مجيئه له، فرد عليه الشيخ الشعراوي (لو سبت الفن وإنت راجل بتقول كلمة كويسة والناس بتشوفك على الشاشة.. هتسيب الساحة لمين؟)".

وتابع نجل حسن عابدين، أن كلام الشيخ الشعراوي لوالده كانت من أسعد اللحظات في حياته.

وأضاف، أن والده نجا بأعجوبة من الإعدام، موضحا أنه تم القبض عليه بصحبة 4 من أصدقائه بعد قيامه بأكثر من عملية فدائية بفلسطين التي ظل يحارب فيها لمدة عامين، وعقب نطق المحكمة بالحكم قام أحد الفدائيين بدخول المحكمة بحزام ناسف وهدد بنسفها، فقام والده بالهروب وعاد من غزة إلى سيناء ثم إلى منزله.

يذكر أن، حسن عابدين يعد أحد أشهر نجوم الكوميديا ومن أبرز أعماله التليفزيونية: "أنا وأنت وبابا في المشمش"، "برج الأكابر"، "أهلًا أهلًا بالسكان"، "حكايات هو وهي"، "فيه حاجة غلط"، "اللسان المر"، "طيور الصيف".

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