يسرا: تركي آل الشيخ حريص على إنتاج أعمال ناجحة تصل لقلب الجمهور

كتب = معتز عباس:

وجهت الفنانة يسرا رسالة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، على هامش افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" .

وكتبت يسرا، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام: "لقد سعدت وانبهرت بالجودة العالية والمعدات الاستثنائية التي تقدمها الاستوديوهات السعودية الجديدة لصناعة الأفلام، والذي يهتم بالتفاصيل في كل من تصميم المساحات ووظائفها في خلق بيئة ملهمة للإبداع".

وأضافت: "من الواضح المجهود المبذول في التفكير والاستثمار لضمان حصول الفنانين والمبدعين على كل ما يحتاجونه لإنتاج أعمال متميزة و ناجحة تصل لقلب الجمهور، كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي الشيخ علي مجهودك وحرصك الدائم لتطوير منظومة الفن".

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وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

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