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مديحة حمدي تكشف قصة خطوبتها من عادل إمام.. ماذا قالت؟

07:01 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة مديحة حمدي، عن قصة خطوبتها من الزعيم عادل إمام، في بداية السبعينيات.

وقالت مديحة، في لقائها ببرنامج "قعدة ستات" عبر فضائية "ألفا اليوم": "عادل إمام زعيمنا كلنا وزعيم الفن كله، كان يصل الأرحام، عشان كده ربنا كرمه لأنه كان بيراعي أمه وأبوه، وعنده صلة الأرحام شيء مهم جدًا في حياته".

وتابعت: "هو كان بيبقى قلقان ومتوتر لأنه حاسس إنه جواه طاقات، وكنا لسه في البداية، وكانت أول بطولة ليه.. في الآخر إحنا كلنا زملاء وفنانين وبتنتهي أي علاقة باحترام وود".

وأضافت: "أنا بفرح بنجاح أولاده رامي ومحمد، وبحترم زوجته سيدة فاضلة ومحترمة، وعادل إمام نضج على إيدها واتشهر أكتر وحب الناس أكتر".

يذكر أن، آخر أعمال مديحة حمدي المسلسل الإذاعي "الليث بن سعد"، عام 2018.

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الفنانة مديحة حمدي مديحة حمدي وخطوبتها من عادل إمام برنامج قعدة ستات مديحة حمدي ببرنامج قعدة ستات عادل إمام
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