مديحة حمدي تكشف قصة خطوبتها من عادل إمام.. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

تحدثت الفنانة مديحة حمدي، عن قصة خطوبتها من الزعيم عادل إمام، في بداية السبعينيات.

وقالت مديحة، في لقائها ببرنامج "قعدة ستات" عبر فضائية "ألفا اليوم": "عادل إمام زعيمنا كلنا وزعيم الفن كله، كان يصل الأرحام، عشان كده ربنا كرمه لأنه كان بيراعي أمه وأبوه، وعنده صلة الأرحام شيء مهم جدًا في حياته".

وتابعت: "هو كان بيبقى قلقان ومتوتر لأنه حاسس إنه جواه طاقات، وكنا لسه في البداية، وكانت أول بطولة ليه.. في الآخر إحنا كلنا زملاء وفنانين وبتنتهي أي علاقة باحترام وود".

وأضافت: "أنا بفرح بنجاح أولاده رامي ومحمد، وبحترم زوجته سيدة فاضلة ومحترمة، وعادل إمام نضج على إيدها واتشهر أكتر وحب الناس أكتر".

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يذكر أن، آخر أعمال مديحة حمدي المسلسل الإذاعي "الليث بن سعد"، عام 2018.

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