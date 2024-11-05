بالصور.. جميلة عوض بإطلالة جريئة في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت جميلة مجموعة صور، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان جريء مكشوف البطن.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Jamila Awad جميلة عوض‎‏ (@‏‎jamilaawad‎‏)‎‏

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة جدًا"، "أيقونة الجمال"، "حلوة أوي يا جميلة"، "قلبي القمر"، "هو في جمال بالشكل ده".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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