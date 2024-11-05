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بالصور.. جميلة عوض بإطلالة جريئة في أحدث ظهور والجمهور يغازلها

06:51 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 4 صورة
    جميلة عوض
  • عرض 4 صورة
    جميلة عوض
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جميلة عوض متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت جميلة مجموعة صور، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان جريء مكشوف البطن.

وتفاعل رواد انستجرام، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة جدًا"، "أيقونة الجمال"، "حلوة أوي يا جميلة"، "قلبي القمر"، "هو في جمال بالشكل ده".

يذكر أن، آخر أعمال جميلة عوض كان مسلسل "لانش بوكس" بطولة الفنانة غادة عادل وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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جميلة عوض انستجرام جميلة عوض مسلسل لانش بوكس دراما رمضان
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