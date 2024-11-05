هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالتها في باريس.. والجمهور: "باربي الشرق الأوسط"

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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هدى الإتربي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، أثناء زيارتها إلى باريس.

ونشرت هدى، مجموعة صور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "باريس".

وجاءت تعليقات المتابعين، كالتالي: "قنبلة الجيل العسل"، "باربي الشرق الأوسط"، إيه الحلاوة دي يا فنانة" ، "قمر وربي" ، "نجمة الفن الحلوة".

كانت آخر مشاركات هدى الإتربي بمسلسل "العتاولة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، زينة، نهى عابدين، تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

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