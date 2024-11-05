ماذا قال محمد عادل إمام عن الحالة الصحية للزعيم من افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم"؟

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمد عادل إمام، بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في مدينة الرياض، الذي يعد أكبر حدث فني في منطقة الشرق الأوسط برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأعرب محمد عادل إمام، عن سعادته بالصرح الفني الأضخم في الوطن العربي، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، وأن افتتاح هذه الاستديوهات سيكون بمثابة دعم كبير لكل صناع السينما والدراما التلفزيونية في الوطن العربي.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" ظهر خلالها الفنان محمد عادل إمام وتحدث عن الحالة الصحية للزعيم عادل إمام، قائلا: "مفيش غير عادل إمام بس هو نمرة واحد، ده حالة خاصة بس في التاريخ، هو زي الفل الحمد لله ولا فيه أي حاجة".

يشارك الفنان محمد عادل إمام ببطولة فيلم "شمس الزناتي" الذي يعد بمثابة إعادة إنتاج لنفس الفيلم الذي قام ببطولته الزعيم عادل إمام عام 1991، ويتعاون معه هذه المرة مجموعة من النجوم الشباب هم أسماء جلال، خالد أنور، مصطفى غريب، أحمد عبدالله محمود، عمرو عبد الجليل، تأليف محمد الدباح، إخراج عمرو سلامة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان محمد عادل إمام كان بفيلم "اللعب مع العيال" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

اقرأ أيضا:

أحمد فهمي يتحدث عن بدايته: "اشتغلت مع راقصة وأول أجر كان 12 جنيه"

حمو بيكا من بينها.. تعرف على مفاجآت مسلسل مي عمر "إش إش"