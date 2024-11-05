أحمد عز عن فيلم "شمس الزناتي": "هيكسر الدنيا وكلنا عاوزين إرضاء المشاهد"

كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان أحمد عز بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في مدينة الرياض، أمس الاثنين برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر موقع "ET بالعربي"، مقطع فيديو من كواليس الحفل، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" ظهر خلاله الفنان أحمد عز رفقة الفنان محمد عادل إمام، وعلق "عز" على فيلم "شمس الزناتي" بطولة محمد عادل إمام والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، قائلا: "شمس الزناتي هيكسر الدنيا، لأن كل أعمال محمد حلوة جدًا، وإن شاء الله اللي جاي يبقى أحلى وأحلى ويستاهل كل حاجة حلوة، والفن مفيهوش تحدي ولا واحد واتنين وتلاتة وأربعة ..الفن هو تكامل، هي الصناعة كده، وكلنا لاعيبة كورة كلنا عاوزين نجيب جول اللي هو إرضاء المشاهد".

وأعرب أحمد عز، عن سعادته بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم"، وتحدث عن التطور الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، وأن هذه الاستديوهات هي صرح فني كبير سيعمل على خروج العديد من الأعمال الفنية ما بين السينمائية والتلفزيونية على مستوى عالمي، وعلق: "سعيد جدًا لأنها استديوهات تشرفنا وهاجي أصور هنا الشهر الجاي".

فيلم "شمس الزناتي" يعد بمثابة إعادة إنتاج للفيلم الشهير الذي يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم النجم عادل إمام، الفنان مصطفى متولي، عبدالله محمود، أحمد ماهر، إبراهيم ناصر وأصبح من كلاسيكيات السينما المصرية.

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يذكر أن أحمد عز يواصل تصوير فيلمه "فرقة الموت" برعاية "موسم الرياض" ويشاركه البطولة آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، أمينة خليل، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق حول الضابط عمر الذي يكلف بمهمة القبض على خط الصعيد، فيدخل في صراعات لا يعلم نهايتها، وتتوالى الأحداث، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج أحمد علاء الديب.

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