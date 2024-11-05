تركي آل الشيخ يروج لمسرحية "آخر الرحلة" بطولة طارق العلي

كتبت- نوران أسامة:

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، البرومو الدعائي لمسرحية "آخر رحلة"، والمقرر عرضها على خشبة مسرح "بكر الشدي"، من يوم 7 إلى 16 نوفمبر الجاري.

ونشر "آل الشيخ"، مقطع ترويجي للمسرحية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، "المسرحية الكوميدية "آخر رحلة"، من بطولة الفنان طارق العلي، ونخبة من النجوم.

واحتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في مدينة الرياض، كونه الحدث الفني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط لتحقيق مستوى إنتاجي بمعايير عالمية.

وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، أحمد عز وبيومي فؤاد والفنان أشرف عبد الباقي، وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

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