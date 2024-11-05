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“قمر شبهك".. ريم مصطفى تشارك جمهورها بصورة مع والدتها

04:28 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

ريم مصطفى مع والدتها

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كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك".

وظهرت ريم مع والدتها في أحد المناسبات، وعلقت على الصورة: "ست الحبايب".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قمرات ربنا يحميها ويبارك في عمرها، ربنا يخليكم لبعض، الحلوين".

يذكر أن، الفنانة ريم مصطفى شاركن في فيلم "أهل الكهف" الذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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الفنانة ريم مصطفى ريم مصطفى ريم مع والدتها
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