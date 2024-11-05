“قمر شبهك".. ريم مصطفى تشارك جمهورها بصورة مع والدتها

كتبت- سهيلة أسامة:

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة تجمعها بوالدتها، عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك".

وظهرت ريم مع والدتها في أحد المناسبات، وعلقت على الصورة: "ست الحبايب".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "قمرات ربنا يحميها ويبارك في عمرها، ربنا يخليكم لبعض، الحلوين".

يذكر أن، الفنانة ريم مصطفى شاركن في فيلم "أهل الكهف" الذي يجسد بطولته خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

اقرأ أيضًا:

ماري باي باي .. "اشتغلت سجانة قبل الشهرة وضربت فريد شوقي "

"عزمني على بالية كسارة البندق".. تفاصيل قصة حب أحمد فهمي و أميرة فراج

دوللي شاهين تطرح كليب "أنا الحاجة الحلوة"

بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.. أحدث ظهور لـ أحمد سعد