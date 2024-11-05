بإطلالة شتوية.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وحازت على إعجاب جمهورها.

ونشرت مي، الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة شتوية أنيقة، وارتدت خلالها جاكيت باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جمالا ودلال، أحلى واحدة بجد، تجنن، عسل، الله يحفظك يارب، جمال فوق الخيال، بسم الله ماشاء الله".

يذكر أن الفنانة مي عمر بدأت تصوير مسلسلها "إش إش" الذي يعرض ضمن سباق رمضان 2025، ويشاركها البطولة ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد شرنوبي، علاء مرسي، إيهاب فهمي، وإخراج محمد سامي.

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