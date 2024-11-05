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إلهام شاهين تنشر صورا مع نجوم الفن في حفل افتتاح استديوهات "الحصن"

02:17 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الفنانة إلهام شاهين

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية .

ونشرت إلهام عدد من الصور تجمعها بنجوم الفن أثناء تواجدها بحفل افتتاح استديوهات "الحصن"، من بينهم: يسرا، أشرف عبد الباقي، نيللي كريم، ليلى علوي، أحمد حلمي، شيكو.

وعلقت على الصور قائلة: "الحصن بيج تايم" استوديوهات رائعة مجهزة على أعلى مستوى من التكنولوجيا، مبروك للمملكة العربية السعودية هذا التطور العظيم و السريع ثقافيًا و فنيًا، ونأمل أن نشاهد مستوى فني متميز جدًا ينافس العالم كله من خلال استوديوهات الحصن، و إرتقاء بمستوى السينما العربية، مبروك وربنا يوفقكم، وكل التحية والإحترام لهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية".

وشهد افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" مشاركة عدد كبير من نجوم الفن منهم الفنانة هالة صدقي، الفنان أشرف عبد الباقي، والفنان بيومي فؤاد وأعربوا عن سعادتهم بهذا الصرح الفني الكبير، وكونه بمثابة فرصة لهم ولكل المبدعين لتقديم أفضل صورة ممكنة للأعمال سواء السينمائية أو التلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

الفنانة إلهام شاهين الحصن بيج تايم حفل افتتاح استديوهات الحصن
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