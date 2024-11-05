أحمد فهمي يتحدث عن بدايته: "اشتغلت مع راقصة وأول أجر كان 12 جنيه"

كتبت- نوران أسامة:

تحدث الفنان أحمد فهمي عن بدايته الفنية وعن أول أجر تقاضاه، وذلك خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس".

وقال فهمى: "اتولدت في عيلة بها 5 بنات وأنا الولد الوحيد، ووالدي كان بيعمل في نسخ "النوتة" وخطه كان جميل، ولما ظهرت موهبتي في العزف دخلت معهد وبدأت في التطور في الموسيقى، وكنت مجتهد ومن الناس الموهوبة".

وتابع: "وكان نفسي اشتري جزمة، لأن أبويا كان يشتري لي جزمة واحد في السنة، وكانت سعرها 25 جنيه ومرتب أبويا كان 325 فكان هيبقى صعب اشتريها، لغاية ما حد شافني في الكونسرفتوار بعزف شرقي وقالي إنت ممكن تشتغل، وقالي روح قهوة في العتبة أقعد وهجيلك شغل، روحت اخدت قميص أبويا وقعدت 3 أيام مفيش شغل، لغاية ماجالي واحد باشا، وقالي بكره تجيلي بالكمنجة".

وأضاف: "ورحنا في شبرا "روض الفرج" في عمارة على السطح وفرح واشتغلت معاه شوية وكنت باخد في النمرة 12 جنيه، وفضلت كده شوية ومستني الراجل لحد ما سألت عليه وقالولي تعيش إنت، وبعدين قابلت حد وشغلني معاه في فندق مع راقصة، وكنت باخد 50 جنيه في النمرة، ولاقيت الراجل اللي شغلني اداني 300 "الكيت" ودي الفلوس اللي بيرموها على الأرض وقت النمرة".

يذكر أن أحمد فهمي ينتظر عرض أحدث أعماله التليفزيونية مسلسل "نقطه سوده"، عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر.

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