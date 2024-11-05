حمو بيكا من بينها.. تعرف على مفاجآت مسلسل مي عمر "إش إش"

كتب-مصطفى حمزة:

يشهد مسلسل "إش إش"، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويتولى إخراجه زوجها المخرج محمد سامي، أكثر من مفاجأة.

المسلسل المقرر عرضه في دراما رمضان 2025، يشهد مشاركة مجموعة من مطربي الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم عبد الباسط حمودة، و حسن شاكوش، و مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، إذ تشهد أحداث العمل، تقديم كل منهم أغنية .

مسلسل "إش إش" ، يعد الثاني على التوالي، الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر، ويتولى كتابة قصته المخرج محمد سامي، إلى جانب مشاركته في كتابة السيناريو و الحوار مع السيناريست مهاب طارق، وذلك بعد تعاون الثلاثي، في مسلسل "نعمة الافوكاتو"، في رمضان 2024

وتقوم الفنانة مي عمر، في مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه في رمضان 2025، بأداء شخصية الراقصة "إش إش"، ويشاركها بطولة المسلسل، ماجد المصري،و إدوارد، وهالة صدقي، و إنتصار، وعصام السقا، ومحمد شرنوبي، وعلاءمرسي، و إيهاب فهمي،و شيماء سيف، و أخرين.