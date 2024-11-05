"عزمني على بالية كسارة البندق".. تفاصيل قصة حب أحمد فهمي و أميرة فراج

كتبت سهيلة أسامة:

حل الفنان أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج، ضيفان على برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المُذاع على قناة "dmc"، وتحدثا عن تفاصيل قصة تعارفهما وارتباطهما".

وقالت "أميرة": "اتقالبنا في الأوبرا كنت بغني في كورال الأطفال، كنت في فرقة المايسترو سليم سحاب وكنت 17 سنة، وكنت لسة هتنقل الفرقة الكبيرة واتقابلنا في حفلة مجمعة علشان احتفالات 6 أكتوبر، أنا كنت في الكورال وهو بيعزف مع الأوركسترا وكل شوية يبصلي".

وتابعت: "قابلته تاني يوم وطالعتله لساني، أنا كنت فعلًا ساعتها طفلة، بعد تالت يوم طلع ورايا برا البروفة، وقلت كفاية مطاردة 3 مرات وصعب عليا جدا، وعزمني ساعتها على باليه كسارة البندق".

وأضافت: "اتخطبنا 4 سنين، وكان ساعتها بيعزف بس وبعدها اتجوزنا وعلطول خلفت عمر، روحتله التصوير هو بيصور أول كليب وكان معايا عمر، وبطلت غنا أول متجوزت مكانش في دماغنا إني أخلف علطول، وكانت الظروف مختلفة وأمي توفت قبل ما تعرف إني حامل، كنت عيلة 22 سنة ومعايا طفل ومكانش في دماغي أي حاجة غير إني أربي الولد، وانشغلت أوي مع عمر خد كل وقتي فوقفت غنا بس اشتغلت بشهادتي آداب إعلام مراسلة".

وأضاف "فهمي" ردًا على الإشاعات التي تم تداولها بأن زوجته توقفت عن الغناء بناء على رغبته قال "فهمي": "إشاعات، الناس فهمت الكلام بمنطق غلط، الفكرة أن أميرة بجد كانت مشغولة مع عمر، وأنا كنت بغير عليها".

يذكر أن أحمد فهمي ينتظر عرض أحدث أعماله التليفزيونية مسلسل "نقطه سودة"، عبر منصة شاهد وقناة MBC مصر.

اقرأ ايضًا:

بالصور.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

محمود حميدة يكشف عن شخصيته في "موعد مع الماضي"

هيدي كرم جريئة ويسرا اللوزي بـ"التايجر"..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

"وجهني في أهم مراحل حياتي".. ويل سميث ينعى كوينسي جونز