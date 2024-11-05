بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة.. أحدث ظهور لـ أحمد سعد

كتب- سهيلة أسامة:

نشر الفنان أحمد سعد، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تجاوز أزمته الصحية التي لحقت به مؤخرًا، وخضوعه لعملية جراحية دقيقة في عظام الفك العلوي.

وشارك "سعد" متابعيه مقطع فيديو، أثناء تواجده في السعودية لإحياء حفلا غنائيا، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

من جانب آخر، الفنان أحمد سعد شارك شقيقه الفنان عمرو سعد في تقديم برنامج "بيت السعد" وينتمي لنوعية برامج المنوعات ويخرجه محمد سامي ويعد الأضخم من نوعه في المنطقة، ويستضيف نخبة من نجوم الوطن العربي في لقاءات ممتعة تتضمن عدد من الفقرات الغنائية إلى جانب التمثيل وحوارات عفوية.

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