ظهور نادر.. نرمين الفقي تكشف عن صور تجمعها بوالدها والجمهور يعلق

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، صورا تجمعها بوالدها في ظهور نادر عبر "السوشيال ميديا".

ونشرت الصور من خلال حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "مع حبيبي والدي ربنا يخليك ليا ويديك الصحة".

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "ماشاء الله، ربنا يخلهولك حببتي، يخليلك ياه ويطول بعمره، الله يسعدكم، شبهك أوي".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

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