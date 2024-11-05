بالصور.. درة تتألق في أحدث ظهور لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها، على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لها أثناء تواجدها في المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي.

ونشرت درة الصور من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأسود، وعلقت على الصور: "من المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي وسعدت بلقاء بعض الزملاء و صناع السينما والنقاد وخاصة بلقاء المخرجة المتميزة الجميلة الأستاذة ساندرا نشأت، تمنياتي بالنجاح والتوفيق لهذا المهرجان المهم العريق و لفيلمي وين صرنا ".

يذكر أن، أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيارها الفيلم التسجيلي "وين صرنا" إخراج وإنتاج النجمة درة زروق؛ لعرضه في الدورة الـ45 المقرر انطلاقها بعد أيام.

الفيلم مدته ٧٩ دقيقة يحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات. في مصر، تنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

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