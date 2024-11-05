تركي آل الشيخ عن استديوهات "الحصن بيج تايم": "السعودية مقبلة على نهضة كبيرة"

كتب- مروان الطيب:

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أن السعودية مقبلة على نهضة كبيرة في المحتوى وعالم السينما بمنطقة الشرق الأوسط وذلك على هامش افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" الذي أقيم مساء الاثنين في مدينة الرياض.

وحل تركي ضيفًا على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر" وعلق: "عندنا الآن استديوهات النرجس تبع إم بي سي حوالي 9 استديوهات، ودي دلوقتي استديوهات الحصن بيج تايم وبرنامج الحصن الياباني المشهور أيضا بيكون هنا، عندنا استديوهات في الدرعية، عندنا في جدة، عندنا في العلا، المملكة العربية السعودية مقبلة على نهضة كبيرة في عالم المحتوى وعالم السينما".

مضيفًا: "وبقى عندنا 9 أو 10 ميجا استديوهات على مستوى ليس المنطقة العربية فقط لكن على مستوى العالم، وشركة آري مكانوش مصدقين وقالولنا انتوا قد كلمتكم وكان بيقول كنا واخدين كلامكم ضحك قبل سنة، جيت قلت له حققنا الوعد، احنا بدأنا في شهر يونيو وخلصنا الاتفاقية مع شركة آري في مايو، دلوقتي بينقلوا المقر الإقليمي لشركة آري هنا، المنتج والمخرج والفنان وكل كرو الإنتاج اعتقد في العالم العربي والمنطقة سعيدين باللي بيشوفوه لأن هناك نقلة نوعية".

ووجه الشكر للداعمين من المملكة قائلا: "أنا أشكر معالي وزير الإعلام لتشريفه اليوم لحفلنا ورعاية الموضوع، أشكر أخوي الشيخ وليد إبراهيم هما أكبر مشترين للمحتوى في العالم العربي، وهما زبائن مهمة بالنسبة لنا".

وأنهى حديثه بتوجيه رسالة لكل صناع المحتوى في العالم العربي قائلا: "حياكم الله، ننتظركم، بتلقون عندنا حوافز وترحيب ورعاية والتزام مادي وتسهيلات صعب تلاقوها في أي مكان في العالم".

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