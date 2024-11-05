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حدث بالفن| تركي آل الشيخ يفتتح استديوهات "الحصن" وفنانة تعلن اعتناق خطيبها الإسلام

12:01 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
حدث بالفن| تركي آل الشيخ يفتتح استديوهات "الحصن" وفنانة تعلن اعتناق خطيبها الإسلام

النشرة الفنية

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إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أسما شريف منير ترد على انتقادات إطلالتها في مهرجان الجونة، وفاة والد الفنان باهر النويهي، تفاصيل الحالة الصحية لحميد الشاعري بعد خضوعه لجراحة في العين، محمد هنيدي يشعل منافسة الأعمال الكوميدية في رمضان 2025، وفاة أسطورة الموسيقى كوينسي جونز، أروى جودة تعلن اعتناق خطيبها الإسلام، تركي آل الشيخ يعلن افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، ياسمين رئيس تكشف تفاصيل إصابتها الخطيرة في فيلم "الفستان الأبيض"، وغيرها من الأخبار.

حدث بالفن الفنانة ياسمين رئيس استديوهات الحصن بيج تايم تركي آل الشيخ أروى جودة يسرا شريك نجاح مايكل جاكسون محمد رمضان محمد هنيدي أشعل المنافسة الحالة الصحية لحميد الشاعري وفاة والد الفنان باهر النويهي أسما شريف منير

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