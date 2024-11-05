هيدي كرم جريئة ويسرا اللوزي بـ"التايجر"..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورا جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان قصير.

بسنت شوقي

خطفت الفنانة بسنت شوقي الأنظار في أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها صورًا من ظهورها الأخير في مهرجان الجونة السينمائي.

فدوى العابد

شاركت الفنانة فدوى العابد متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا ، من رحلتها في برلين، أثناء الاستمتاع بالأجواء الشتوية.

منة فضالي

تألقت الفنانة منة فضالي في أحدث ظهور لها، عبر موقع "انستجرام"، مرتدية "بدلة" كلاسيكية نسائية.

نور قدري

نشرت الفنانة نور قدري، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، مجموعة صور من أخر ظهور لها في مهرجان الجونة السينمائي.

يسرا اللوزي

شاركت الفنانة يسرا اللوزي متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرً، على السوشيال ميديا، وظهرت مرتدية فستان "تايجر".

مي سليم

كشفت الفنانة مي سليم، عن إطلالتها المميزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أسود طويل.

لقاء الخميسي

خطفت الفنانة لقاء الخميسي الأنظار، في ظهورها الأخير، حيث نشرت صورة "سيلفي" عبر حسابها بموقع "انستجرام".

داليا مصطفى

خطفت الفنانة داليا مصطفى الإنظار بعد ظهورها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

آية سماحة

تألقت الفنانة آية سماحة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير.