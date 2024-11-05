محمود حميدة يكشف عن شخصيته في "موعد مع الماضي"

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان الكبير محمود حميدة عن الصورة الأولى لشخصيته التي يجسدها بأحداث مسلسل "موعد مع الماضي" استعدادًا لبدء عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر محمود حميدة صورة لشخصيته من كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وظهر وعلى وجهه ملامح الغضب، وعلق: "كلنا عارفين إنه مجرم، ده اتسجن 15 سنة، جه الوقت عشان تدفع ثمن اللي عملته يا يحيى".

تدور أحداث مسلسل "موعد مع الماضي" في إطار من التشويق والإثارة، حول يحيى الذي فقد أخته نادية في رحلة غوص، يتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ويشارك ببطولة المسلسل كل من آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، ركين سعد، شيرين رضا، تأليف محمد المصري، إخراج سدير مسعود.

وكرم الفنان الكبير محمود حميدة مؤخرًا بجائزة "الإنجاز الإبداعي" في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، تقديرًا لمسيرته الفنية الاستثنائية.

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