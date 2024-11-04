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نبيل الحلفاوي يكشف حقيقة ظهوره مع أحمد شوبير.. ماذا قال؟

11:59 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

نبيل الحلفاوي

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كتب - معتز عباس:

كشف الفنان نبيل الحلفاوي أسباب رفضه الظهور إعلاميًا في البرامج والقنوات التلفزيونية منذ فترة طويلة.

وكتب الحلفاوي، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "منذ سنوات طويلة لا أظهر إعلاميا.. من قبل إنشاء بيراميدز أصلا".

ورد الحلفاوي على استفسار أحد المعلقين، حول ظهوره قريبًا مع الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، قائلًا: "مابظهرش من زمان خلاص، وكلهم أعزاء ومعظمهم تفضل بالدعوة الكريمة، وأعتذر شاكرا وممتنا لهم ولكم".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

نبيل الحلفاوي على تويتر

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الفنان نبيل الحلفاوي ظهور نبيل الحلفاوي مع أحمد شوبير نبيل الحلفاوي على موقع إكس نبيل الحلفاوي يرفض الظهور إعلاميا
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