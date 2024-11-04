"هاجي أصور الشهر الجاي".. أحمد عز يعلق على افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان أحمد عز عن سعادته بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، الحدث الفني الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه>

وتحدث أحمد عز عن استديوهات "الحصن بيج تايم" والتطور الكبير الذي تشهد المملكة العربية السعودية، وأن الاستديوهات هي صرح فني كبير سيعمل على خروج العديد من الأعمال الفنية ما بين السينمائية والتليفزيونية على مستوى عالمي، وعلق: "سعيد جدًا لانها استديوهات تشرفنا وهاجي أصور هنا الشهر الجاي".

وشارك الفنان أحمد عز مؤخرًا بعدد من الأعمال ما بين السينمائية والمسرحية برعاية "موسم الرياض"، كان أبرزها فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، ومسرحية "ملك والشاطر" بطولة النجمة يسرا.

يذكر أن أحمد عز يواصل تصوير فيلمه "فرقة الموت"، ويشاركه البطولة: منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، إخراج أحمد علاء الديب.

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