بحضور أحمد حلمي ومجدي الجلاد.. نجوم الفن والإعلام بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم"

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تلبية دعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحضور افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" كشف خلاله عن حضور عدد كبير من أبرز نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وهم: الفنان أحمد حلمي، الفنان عمرو يوسف، المخرج طارق العريان، المخرج خالد جلال، الفنانة هالة صدقي، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان بيومي فؤاد، الإعلامية وفاء الكيلاني، الفنان باسل خياط.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على "X"، بيانا رسميا تضمن تفاصيل افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" كخطوة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني في المنطقة، وأشار البيان إلا أن استديوهات "الحصن بيج تايم" تم بناؤها في فترة قياسية تقدر بـ 120 يومًا، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتليفزيوني في الشرق الأوسط.

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