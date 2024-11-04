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بحضور أحمد حلمي ومجدي الجلاد.. نجوم الفن والإعلام بافتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم"

09:26 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
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    أحمد حلمي وعمرو يوسف
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    المخرج طارق العريان
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    حمدي الميرغني وأحمد حلمي وعمرو يوسف
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    طارق العريان من افتتاح استديوهات الحصن بيج تايم في الرياض
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    المنتج محسن جابر
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    الكاتب الصحفي مجدي الجلاد والفنانة هالة صدقي
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كتب- مروان الطيب:
حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تلبية دعوة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لحضور افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض.

ونشر موقع "ET بالعربي" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام" كشف خلاله عن حضور عدد كبير من أبرز نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة، وهم: الفنان أحمد حلمي، الفنان عمرو يوسف، المخرج طارق العريان، المخرج خالد جلال، الفنانة هالة صدقي، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، الفنان أشرف عبدالباقي، الفنان بيومي فؤاد، الإعلامية وفاء الكيلاني، الفنان باسل خياط.

ونشر تركي عبر حسابه الرسمي على "X"، بيانا رسميا تضمن تفاصيل افتتاح استديوهات "الحصن بيج تايم" كخطوة لتعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني في المنطقة، وأشار البيان إلا أن استديوهات "الحصن بيج تايم" تم بناؤها في فترة قياسية تقدر بـ 120 يومًا، وتعد واحدة من أكبر وأحدث الاستديوهات للإنتاج السينمائي والتليفزيوني في الشرق الأوسط.

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الحصن بيج تايم أحمد حلمي مجدي الجلاد تركي آل الشيخ
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