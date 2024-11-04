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"طبقت كبوت العربية".. ياسمين رئيس تكشف تفاصيل إصابتها الخطيرة في فيلم "الفستان الأبيض"

09:13 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

الفنانة ياسمين رئيس

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كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة ياسمين رئيس تفاصيل إصابتها بـ شبه ارتجاج في المخ أثناء تصوير أحد مشاهدها في فيلم "الفستان الأبيض".

وقالت "ياسمين" في لقائها ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "انستجرام": "أصعب مشهد في فيلم الفستان الأبيض لما كنا بنصور الخناقة في الآخر لأن المشهد كان المفروض أسماء بتدخل جوا الخناقة عشان تشد إنجي، وبعدين أدخل عشان أنقذ أسماء، وأنا بدخل عشان أشدها المفروض شنطتي وقعت والولد شدها فضربته".

وأضافت: "حصل كنت لابسة سكيرت طويلة معرفش طرنا في الهواء وكانت أسماء بتحاول تسندي ومعرفتش، أسماء خطبت في العربية في ركبتها وأنا وقعت على رأسي طبقت كبوت العربية وجالي شبة ارتجاج، وأسماء ركبتها أزرقت، وكل واحدة قاعدة على كرسي هي قاعدة وحطه تلج وأنا قاعدة ورافعة رأسي وبيكشفوا عليا بيشوفوا عندي ارتجاج ولا اتعميت ولا فقدت الذاكرة ولا حصلي ايه".

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"الفستان الأبيض" تأليف وإخراج جيلان عوف، بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، إنجي أبو السعود.

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الفنانة ياسمين رئيس فيلم الفستان الأبيض إصابة ياسمين رئيس في الفستان الأبيض إصابة ياسمين رئيس بارتجاج في المخ ياسمين رئيس ببرنامج عرب وود
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